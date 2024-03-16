Командувач Повітряних сил прокоментував звільнення Ігната.

Полковник Юрій Ігнат більше не керівник служби зв’язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Офіцер залишатиметься у складі ПС і працюватиме на іншому напрямку, повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram. За словами командувача, у суботу, 16 березня, він уп’яте подякує Ігнату за продуктивну роботу на посаді.

"З моменту повномасштабного вторгнення, я особисто дякував цій людині усього двічі на рік - на День народження та професійне свято. За що? За величезний обсяг роботи. А головне - результат боротьби з ворогом на інформаційному фронті! Як в Україні, так і за кордоном…", - додав генерал-лейтенант.

Відео дня

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський ухвалив важливі кадрові рішення - звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ та призначив Олександра Сирського.

У центрі уваги Ігнат Юрій Робертович - що варто знати

Він народився 23 грудня 1977 року та навчався у Національній академії Сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. Очолив прес-службу командування Повітряних сил української армії у 2018 році. У 2022 році став кавалером ордена Данила Галицького.

Вас також можуть зацікавити новини: