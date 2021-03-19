Журналістам напередодні вдалося зафіксувати листування в партійному чаті "слуг".

Глава "Слуги народу", нардеп Олександр Корнієнко виправдався за скандальне листування в партійному чаті, в якому депутати запропонували називати одну з партій"проросійськими бл*дями".

В ефірі каналу "Україна 24"Корнієнко уточнив, що мова йшла точно не про партію "Батьківщина".

"Про іншу партію, яка точно більш проросійська, ніж "Батьківщина". Найбільш проросійська в парламенті. Ми вирішили її не називати, це фракційне рішення", - заявив він.

Читайте такожАрахамія назвавши" народною мовою "фразу" пішов нах * й"

На репліку ведучої, що мова в листуванні, ймовірно, йшла саме про "Батьківщину", Корнієнко запевнив, що по контексту видно, що це не так.

"Макс Бужанський (нардеп від СН, - УНІАН) може підтвердити, що там був інший контекст", - сказав Корнієнко.

"Абсолютно різні повідомлення", - підтвердив Бужанський.

Що було раніше

Напередодні голова президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував однопартійцям у внутрішньому чаті називати одну з партій "проросійськими бл*дями". Один "слуг" уточнив, що можна и "к*рвами" або "лярвами". "Проросійські представники давньої професії. Так ми точно регламент не порушимо", - додав хтось із депутатів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Юрій Годован