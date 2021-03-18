Вчора у Раді "слуга" почубився з представником ОПЗЖ, обізвавши його "терористом".

Глава президентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія запропонував однопартійцям у внутрішньому чаті називати одну з партій «проросійськими бл*ядями».

Читайте такожЛитвин йде з Наглядової ради КНУ після гучного провалу на виборах ректора вишуНа опублікованих сайтом Букви фото видно, що у месенджері депутати обговорювали комунікацію з колегами з інших партій.

Хтось в онлайн-розмові заявив, що «недопустимо застосовувати силу до парламентарів, якої б політичної сили вони не були б».

Учасники чату висловили доцільність підбору у таких випадках «синонімічних замінників». Арахамія, своєю чергою, запропонував одну з фракцій обізвати «проросійсьми бл*дями» і не називати партію.

Потім хтось зі «слуг» уточнив, що можна й «к*рвами» або «лярвами».

«Проросійські представники давньої професії. Так ми точно регламент не порушимо», – додав хтось з депутатів.

А ось парламентарів з «Голосу» й Блоку Юлії Тимошенко у «Слузі народу» називають «вбогими».

Що передувало

Між депутатами від «Слуги народу» вчора на засіданні Ради стався конфлікт з представниками «Опозиційної платформи – За життя», про що свідчать кадри фотографа Яна Доброносова.

Парламентар з монобільшості назвав колег з ОПЗЖ «терористами», у відповідь представник ОПЗЖ схопив його за вухо. Нестор Шуфрич намагався розборонити депутатів.

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Автор: Яна Ставська