Крім того, у прем'єр-міністра хочуть запитати з приводу основних показників бюджету на наступний рік.

Заступник голови Верховної Ради України Олена Кондратюк пропонує заслухати у парламенті прем'єр-міністра Дениса Шмигаля стосовно запланованого локдауну та вакцинації населення від COVID-19.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Кондратюк зазначила, що Шмигаль має відповісти на запитання, чого очікувати від локдауну, який "запланований урядом з якогось дива з 8 січня, як і з карантином вихідного дня, з парламентом знову уряд не радився".

За її словами, виникає питання доцільності введення карантину в такий період. При цьому Кондратюк нагадала, що в Німеччині локдаун запроваджується з 16 грудня по 10 січня.

Заступник голови ВР також наголосила, що прем'єр-міністр має повідомити, яким чином проводитиметься масова вакцинація від COVID-19 враховуючи те, що Україна має отримати дуже малу кількість доз вакцин.

Кондратюк також зазначила, що "необхідно запитати у Шмигаля з приводу основних показників бюджету на наступний рік".

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко зазначив, що в п'ятницю під час Години запитань до уряду у ВР з цих питань має доповідати міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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Автор: Надя Пришляк