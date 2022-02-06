За його словами, це будуть спільні дії двох армій.

Олександр Лукашенко заявив, що білоруська армія діятиме так само як російська, якщо Україна "почне війну проти Донбасу".

Про це він сказав в інтерв'ю російському пропагандистові Володимиру Соловйову.

"Якщо вони почнуть воювати проти нас або проти Росії, значить і ми будемо воювати, захищаючи себе", - заявив Лукашенко.

На питання Соловйова про те, як буде діяти армія Білорусі в разі військових дій проти Донбасу, він сказав: "Точно так, як російська".

Читайте такожПрезидент Чехії виступив проти відправки військ НАТО до України: Кулеба відповівТакож Лукашенко підтвердив, що це будуть спільні дії двох армій.

"Ми тут жарти жартуємо на південному кордоні сьогодні?"- сказав він.

Раніше повідомлялося, що Олександр Лукашенко назвав президента України Володимира Зеленського "безголовим".

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