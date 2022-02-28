Президент Франції попросив про необхідність дотримання трьох пунктів

Президент Франції Еммануель Макрон озвучив президенту Російської Федерації Володимиру Путіну важливість дотримання трьох вимог.

Про це повідомляє Єлисейський палац за підсумками телефонної розмови президента Франції Еммануеля Макрона і президента РФ Володимира Путіна.

Зокрема, Макрон повторив вимогу міжнародної спільноти припинити російський наступ проти України і підтвердив необхідність втілення негайного режиму припинення вогню.

Разом з тим, оскільки почалися переговори між російською та українською делегаціями, президент Франції попросив про необхідність дотримання трьох пунктів:

- припинення всіх повітряних ударів і атак на цивільних і житлові будинки;

- збереження всієї цивільної інфраструктури;

- забезпечення безпеки на головних дорогах, особливо на дорозі на південь від Києва.

У зв'язку з цим, Путін підтвердив свою готовність взяти зобов'язання за цими трьома пунктами.

Також Макрон закликав дотримуватися міжнародного гуманітарного права і захисту цивільного населення, а також постачати йому допомогу.

Ще президент Франції запропонував російському лідеру підтримувати контакт найближчими днями для того, щоб виключити погіршення ситуації. Своєю чергою Путін дав свою згоду.

Війна проти України:

Нагадаємо, 24 лютого Російська Федерація вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.