Президент Франції Еммануель Макрон озвучив президенту Російської Федерації Володимиру Путіну важливість дотримання трьох вимог.
Про це повідомляє Єлисейський палац за підсумками телефонної розмови президента Франції Еммануеля Макрона і президента РФ Володимира Путіна.
Зокрема, Макрон повторив вимогу міжнародної спільноти припинити російський наступ проти України і підтвердив необхідність втілення негайного режиму припинення вогню.
Разом з тим, оскільки почалися переговори між російською та українською делегаціями, президент Франції попросив про необхідність дотримання трьох пунктів:
- припинення всіх повітряних ударів і атак на цивільних і житлові будинки;
- збереження всієї цивільної інфраструктури;
- забезпечення безпеки на головних дорогах, особливо на дорозі на південь від Києва.
У зв'язку з цим, Путін підтвердив свою готовність взяти зобов'язання за цими трьома пунктами.
Також Макрон закликав дотримуватися міжнародного гуманітарного права і захисту цивільного населення, а також постачати йому допомогу.
Ще президент Франції запропонував російському лідеру підтримувати контакт найближчими днями для того, щоб виключити погіршення ситуації. Своєю чергою Путін дав свою згоду.
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Нагадаємо, 24 лютого Російська Федерація вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.