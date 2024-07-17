Сьогодні зачитана заява Безуглої про вихід із фракції, але це не призведе до позбавлення її депутатського мандата.

Народний депутат України Мар’яна Безугла вийшла з фракції "Слуга народу". Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у Telegram.

Він зазначив, що про це було повідомлено на засіданні Верховної Ради України.

"Тільки що повідомили, що пані Безугла вийшла з фракції "Слуги народу" за власною заявою", - написав Железняк. Відео дня

При цьому зазначив, що у фракції "Слуга народу" залишається 233 народних депутати України. Оскільки ця фракція одна є членом коаліції, а для її існування необхідно мінімум 226 народних депутатів, то все більшою є загроза для існування більшості в парламенті, бо в запасі у фракції лише 7 нардепів.

Як відомо Мар’яна Безугла обиралася до Верховної Ради України від партії "Слуга народу", але в Києві в мажоритарному окрузі. Це означає, що її вихід з фракції не може призвести до позбавлення її депутатського мандату. Така норма стосується лише тих народних депутатів, які обиралися від партії по списку. В такому випадку вихід із фракції означає припинення депутатських повноважень.

Народний депутат України Мар’яна Безугла продемонструвала відео із сесійної зали Верховної Ради України, де перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко зачитав повідомлення про її вихід з фракції "Слуга народу",

В пості у Facebook Безугла написала про причини виходу з фракції. Вона зазначає, що ще одного колегу з фракції "Слуга народу" Миколу Задорожнього підозрюють у вимаганні 3,4 млн грн хабара. "Підозра — ще не вирок суду, але все одно новини погані", - наголосила вона. Написала, що її не підтримувала фракція та комітет, в якому вона працює.

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Також в пості вона розкритикувала і президента України Володимира Зеленського. "А що ж президент? Мені боляче, що дуже важко пробитися до нього з очевидними фактами про проблеми у війську. Намагаюся це зробити усіма способами. Переді мною щодня постає заслін із "професіоналів". Але за мною очі військових в бойових підрозділах. Не здаюся, на це моральних сил достатньо", - написала Безугла .

Безуглу зняли з посади в парламентському комітеті

Як повідомляв УНІАН, Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки в понеділок, 15 липня, вирішив зняти Мар’яну Безуглу з посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю. Водночас, на сьогодні Безугла залишається заступницею голови Комітету.

Безугла спочатку критикувала колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, а тепер нинішнього головнокомандувача ЗСУ Сирського. Безуглу часто звинувачували за це у дискредитації ЗСУ, просуванні російської пропаганди та розхитуванні внутрішньополітичної ситуації в Україні.

Також народна депутатка Мар'яна Безугла потрапила до бази сайту "Миротворець".

Автори найбільшої в інтернеті бази даних на антиукраїнських діячів вважають, що чинна нардепка веде діяльність на шкоду Україні. Зокрема їй закидають:свідомі публічні дії, спрямовані на дискредитацію органів державної влади України; свідомі дії, спрямовані на дискредитацію та деморалізацію ЗСУ; перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. Також йдеться про дії, які спрямовані на розкол громадянського суспільства в Україні та свідоме поширення інформації, що містить державну таємницю, яку країна-агресор використовує для планування та ведення бойових дій, а також для проведення інформаційно-психологічних спецоперацій.

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