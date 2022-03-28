Генпрокурор наголосила, що президент РФ Володимир Путін хоче знищити Україну як державу, а український народ – як націю.

Генпрокурор Ірина Венедіктова не виключає кваліфікацію злочинів окупантів у Маріуполі як геноциду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила на брифінгу.

"Те, що відбувається в Маріуполі, це вже не воєнні злочини… Війна має правила, а тут вже поза всякими правилами. Я дивлюся на це з точки зору можливості кваліфікації геноциду, коли ціле місто перебуває в заручниках. Де люди перебувають без води, без їжі, без тепла. Де немає можливості виїхати. Де колони, які намагаються виїхати, розстрілюють. Де знищується, і про це зазначив міністр держави-агресора Лавров…, пологовий будинок", - зазначила вона.

Генпрокурор наголосила, що з Маріуполя депортували дорослих і дітей.

У зв'язку з цим правоохоронці відкрили дві справи щодо депортації.

"Окрема велика – про депортацію з України та окрема – про депортацію дітей. Понад дві тисячі дітей депортували тільки з Маріуполя. Це про що взагалі? Це просто воєнний злочин? Це набагато більше, ніж воєнний злочин. Тому як прокурор я дуже обережно кажу про можливість кваліфікації як геноциду, але як громадянин я прекрасно розумію, що з нашим народом відбувається", - додала Венедіктова.

Вона наголосила, що президент РФ Володимир Путін хоче знищити Україну як державу, а український народ – як націю.

"З цим і пов’язані ці депортації та "евакуації". Ви не маєте бути введені в оману… З Україною це вже робили, були депортації народів, були знищення через голодомор. Це вже відбувалося", - підкреслила очільниця Офісу генпрокурора.

Облога Маріуполя: що відомо

Зараз ситуація в місті залишається трагічною. У Маріупольській міській Раді заявили, що все більше людей помирають від голоду.

Станом на 28 березня, як повідомив міський голова Вадим Бойченко, в осадженому Маріуполі залишається близько 160 тисяч мирних жителів.

ООН отримує все більше даних, що підтверджують наявність масових поховань в Маріуполі.

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