Люди залишаються в місті, де неможливо сьогодні жити.

На сьогоднішній день в Маріуполі залишається близько 160 тисяч мирних жителів.

Про це сказав міський голова Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі інформаційного телемарафону.

"На жаль, ще досить багато людей знаходиться в місті Маріуполі. Ця цифра точно за 100 тисяч населення. Близько 160 тисяч людей, за нашими оцінками, знаходяться в заблокованому місті Маріуполі", - повідомив Бойченко. За його словами, люди залишаються в місті, де неможливо сьогодні жити - немає нічого: ні води, ні світла, ні тепла, ні зв'язку.

Він підкреслив, що це геноцид Росії проти народу України, маріупольців. При цьому Бойченко додав, що "йде цинічна низька гра", коли російська сторона говорить про відкриття коридору з Маріуполя, але по факту вони цей коридор не дозволяють.

Як повідомляв УНІАН, ООН отримує все більше даних, що підтверджують наявність масових поховань у Маріуполі.

На цей час ситуація в місті залишається трагічною. Загиблих ховають прямо у дворах, а в Маріупольській міській Раді заявили, що все більше людей помирають від голоду.

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