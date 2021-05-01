Після маршу з нагоди річниці створення дивізії «Галичина» в Офісі президента вимагали від голови КМДА звіту, чому стало можливим проведення цієї акції.

У Київській міській державній адміністрації наголошують, що не мають повноважень давати дозволи і забороняти проведення масовий акцій у місті.

Про це заявили у прес-службі КМДА.

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«Міська влада не дає дозволів, не погоджує і не може заборонити проведення мирних акцій та зборів, гарантоване громадянам Конституцією України», - наголошується у повідомленні.

Як пояснили у КМДА, відповідно до процедури, організатори ставлять до відома міську владу і правоохоронців про проведення тієї чи іншої акції. Зокрема, за інформацією міськдержадміністрації, захід, який відбувся в Києві 28 квітня, був заявлений не як акція до дня створення дивізії СС «Галичина», а як патріотичний марш вишиванок.

«А ті, хто заявляє про те, що місто нібито мало заборонити марш – або некомпетентні і не знають Конституції і законів України, або свідомо маніпулюють. Оскільки мали б знати, що місто не має таких повноважень та механізмів», – підкреслили в КМДА.

Там нагадали, що громадський порядок під час масових акцій забезпечують правоохоронці. Вони ж розслідують та можуть притягнути до відповідальності громадян, що порушують закон.

Водночас у КМДА наголошують: пропаганді тоталітарних режимів не може бути жодного виправдання, «навіть якщо хтось намагається прикритися вишиванками».

Марш прихильників СС "Галичина" у Києві:

28 квітня у центрі столиці відбувся марш вишиванок, приурочений до 76-ої річниці створення Першої української дивізії УНА «Галичина». Близько 200 осіб колоною пройшли від Арсенальної площі до Майдану Незалежності.

У фракції «Слуга народу» засудили марш вишиванок та обурилися з приводу надання київською владою дозволу на проведення цього заходу.

Також засудили проведення маршу в Офісі президента. Там вимагали від голови Київської міської державної адміністрації провести перевірку системи погодження масових акцій у столиці та повного звіту перед громадою про те, чому стало можливим проведення цієї акції.

За фактом проведення маршу поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) КК України. Також складено адміністративний протокол на одного з учасників акції за використання нацистського вітання.

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Автор: Світлана Закелова