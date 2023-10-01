Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що Київ потребує додаткової військової допомоги, і обіцяв постійну підтримку Євросоюзу.
"Україна потребує додаткових можливостей і потребує їх швидше", - заявив він у повідомленні в соцмережі.
Боррель розповів, що в ході першої особистої зустрічі з Міністром оборони України Рустемом Умеровим він обговорив "постійну військову допомогу з боку ЄС".
"Ми готуємо довгострокові зобов'язання щодо забезпечення безпеки України", - зазначив Боррель.
Умеров у свою чергу уточнив, що в ході переговорів обговорювалося питання військової допомоги ЄС Україні були порушені "артилерія і боєприпаси, ППО, РЕБ і програми довгострокової допомоги, тренінги та локалізація оборонної промисловості" в Україні.
Візит Борреля в Україну
30 вересня Жозеп Боррель прибув до Одеси з неоголошеним візитом, а сьогодні він знаходиться в Києві.
Боррель вже зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Політики вшанували пам'ять українських захисників, які загинули у війні проти РФ.