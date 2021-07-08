Судно наразі формально ніяк не пов'язане з Медведчуком, адже в березні було переоформлено на новий офшор.

У розкішної яхти Royal Romance, якою володіло подружжя Віктора Медведчука та Оксани Марченко, формально змінився власник. Попри це, подружжя імовірно і надалі продовжує користуватися яхтою.

Про це йдеться у матеріалі журналістів "Слідсво Інфо".

Автори розслідування встановили, що яхта Royal Romance донедавна була власністю компанії Fregata Marine Ltd. Компанія зареєстрована на Маршаллових островах, її кінцевою власницею є Оксана Марченко. Втім, у березні судно змінило власника.

31 березня Royal Romance стала власністю фірми Lanelia Holdings Ltd, що також зареєстрована на Маршаллових островах. Наразі судно Royal Romance формально не пов’язане з родиною Медведчука.

Переоформлення яхти відбулось у період між накладенням санкцій РНБО на майно Віктора Медведчука (19 лютого) та арештом іншої його яхти «Романс-1» у квітні.

Журналісти припускають, що родина Медведчука продовжує користуватись яхтою і зараз, після переоформлення. За допомогою ресурсу Marine Traffic вони з’ясували, що вже після переоформлення яхти судно подорожувало узбережжям Хорватії, де пришвартувалася 10 квітня. Наступного дня, 11 квітня, Оксана Марченко опублікувала в Instagram фото з геолокацією «Хорватія».

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В 2015 році екс-журналіст, на той момент народний депутат Сергій Лещенко повідомляв, що Медведчук заплатив за Royal Romance близько 200 мільйонів доларів. Це розкішне судно довжиною 92 метри, з великим басейном, водоспадом, ліфтом, та номерами для 14 гостей і 22 членів екіпажу.

Справа Медведчука

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій проти 19 юридичних і 8 фізичних осіб.зокрема, санкції будуть застосовані до Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Санкції накладаються на все майно і активи, які є в підпорядкуванні Медведчука і його дружини. Як повідомив Секретар РНБО Олексій Данилов, СБУ розслідує кримінальне провадження за ст. 258 (5) (фінансування тероризму) Кримінального кодексу. До Медведчука, Марченка та інших осіб санкції застосовані у зв'язку з цим розслідуванням.

1 травня генпрокурор Ірина Венедиктова підписала повідомлення про підозру депутатам від "ОПЗЖ" Медведчуку і Козаку в державній зраді і в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

Їм оголошено про підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний підрозділ ЗСУ); проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою "Луч".

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу - державна зрада і порушення законів і звичаїв війни.

Козак знаходиться за межами України.

13 травня суд обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 9 липня з носінням електронного браслета та іншими процесуальними обов'язками.

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Автор: Дмитро Захаров