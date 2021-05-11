Зранку Марченко опублікувала у своєму Instagram фото з краєвидами, морем і квітами.

Поки кума Путіна Віктора Медведчука шукають правоохоронці, його дружина Оксана Марченко імовірно перебуває у Хорватії.

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Про це повідомляється у сюжеті ТСН. Зазначається, що зранку Марченко опублікувала у своєму Instagram фото з краєвидами, морем і квітами. Геолокація в дописі була визначена як територія Хорватії.

Тим часом самого Медведчука шукають правоохоронці, аби вручити йому повідомлення про підозру. Підозра народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку стосується трьох епізодів.

Справа проти Медведчука: що відомо

Сьогодні, 11 травня, генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру в державній зраді депутатам від ОПЗЖ Медведчуку і Тарасу Козаку.

Також вона повідомила, що за результатами обшуків місцезнаходження Медведчука не встановлено, і тому СБУ вживає заходів зі встановлення його місця перебування та вручення клопотання про тримання під вартою.

Як повідомило джерело УНІАН, правоохоронці проводять обшуки у помешканнях Медведчука за двома адресами у Києві та в офісі ОПЗЖ на вулиці Велика Васильківська.

Марченко в політиці

19 лютого Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про застосування санкцій проти голови політради партії "Опозиційна платформа - за життя" Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Наступного дня Марченко заявила, що вступає в партію Медведчука - ОПЗЖ.

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Автор: Дмитро Захаров