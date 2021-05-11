Поки кума Путіна Віктора Медведчука шукають правоохоронці, його дружина Оксана Марченко імовірно перебуває у Хорватії.
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Про це повідомляється у сюжеті ТСН. Зазначається, що зранку Марченко опублікувала у своєму Instagram фото з краєвидами, морем і квітами. Геолокація в дописі була визначена як територія Хорватії.
Тим часом самого Медведчука шукають правоохоронці, аби вручити йому повідомлення про підозру. Підозра народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку стосується трьох епізодів.
Справа проти Медведчука: що відомо
- Сьогодні, 11 травня, генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру в державній зраді депутатам від ОПЗЖ Медведчуку і Тарасу Козаку.
- Також вона повідомила, що за результатами обшуків місцезнаходження Медведчука не встановлено, і тому СБУ вживає заходів зі встановлення його місця перебування та вручення клопотання про тримання під вартою.
- Як повідомило джерело УНІАН, правоохоронці проводять обшуки у помешканнях Медведчука за двома адресами у Києві та в офісі ОПЗЖ на вулиці Велика Васильківська.
Марченко в політиці
- 19 лютого Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення про застосування санкцій проти голови політради партії "Опозиційна платформа - за життя" Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.
- Наступного дня Марченко заявила, що вступає в партію Медведчука - ОПЗЖ.
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