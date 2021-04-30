Юлію Мендель буде звільнено з поста прес-секретаря президента України.

Юлія Мендель йде з поста прес-секретаря президента України Володимира Зеленського та обійме нову посаду.

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє BBC News Україна.

За його словами, Мендель продовжує виконувати обов'язки прес-секретаря президента тимчасово, поки завершуються "процеси реорганізації комунікаційної роботи Офісу президента". А в майбутньому вона зосередиться на взаємодії з іноземним ЗМІ.

"Сьогодні комунікації ініціатив президента для зовнішнього споживача потребують значного підсилення. Юлія Володимирівна має чудові зв'язки в цьому секторі медійної спільноти та зможе бути ефективною як радник з міжнародних комунікацій", - сказав Подоляк.

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Звільнення Юлії Мендель: що відомо

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що речниця президента Юлія Мендель написала заяву на звільнення.

За словами співрозмовників журналістів, прес-секретарка намагається піти з посади вже втретє.

Мендель стала речницею Зеленського в липні 2019 року, незабаром після його обрання президентом України.

До цього вона працювала на телеканалах ICTV, "Еспресо", "112 Україна" та "Інтер", співпрацювала з виданнями The New York Times і Politico.

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Автор: Катерина Комолова