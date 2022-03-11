Зеленський подякував полякам, які допомагають українцям, які біжать від війни.

Президент України Володимир Зеленський по відеозв'язку виступив з промовою перед Сеймом Польщі, в якій заявив, що Україна розділить свою перемогу над РФ з польською стороною.

На початку промови Зеленський зазначив, що коли став президентом у 2019 році, тоді відчувалося, що Україні та Польщі потрібно пройти довгий шлях для нормалізації відносин.

"Я відчуваю, що ми вже сформували дуже сильний союз з Польщею. Нехай неформальний. Але союз, що виріс з реальності, а не зі слів на папері. З тепла в нашому серці, а не з речей політиків на самітах", - зазначив український президент.

Зеленський відзначив ставлення поляків до українців, які тікають від війни і яких приймає польська сторона.

"Понад півтора мільйона громадян України! В абсолютній більшості жінки і діти. Вони не відчувають себе на чужині, не відчувають себе прийомними. Ви зустріли наших людей в сім'ях. З польською делікатністю. З братською добротою. Хоча ми цього не просили, але ви за це нічого не попросили. Це прямо між рідними", - поділився президент.

Також Зеленський подякував Польщі за всю допомогу, надану Україні та її народу. "Я вдячний за докладені зусиллями, щоб ми могли убезпечити українське небо", - зазначив він.

"Якщо Бог дасть і ми переможемо в цій війні, ми розділимо перемогу з нашими братами і сестрами. Це наша велич. І ваша велич", - сказав Зеленський.

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