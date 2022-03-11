Українці - горді люди, які завжди захищають своє, і не віддадуть окупанту жодного клаптика цієї землі, жодного відсотка своєї свободи.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що "ми звільнимо нашу землю, бо ми вже досягли стратегічного перелому".

Про це він заявив у своєму відеозверненні.

"Ми боремося за нашу свободу вже 16-й день. Це вчетверо довше, ніж ворог планував на своє вторгнення... Проти армії, яку вважали однією з найсильніших у світі, яка сподівалася, що українці здадуться, що хтось зустрічатиме з квітами російські прапори на українських вулицях", - наголосив президент.

Він зазначив, що українці - горді люди, які завжди захищають своє, і не віддадуть окупанту жодного клаптика цієї землі, жодного відсотка своєї свободи.

"Неможливо сказати, скільки днів нам ще звільняти нашу землю, але можливо сказати, що ми це зробимо, бо ми цього прагнемо, бо стратегічного перелому ми вже досягли. Ми вже йдемо до нашої мети, до нашої перемоги.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив, що наш народ, наша держава, наша армія вже зробили все, щоб Україну запросили до Європейського Союзу.

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