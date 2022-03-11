У Росії заявили, що ніхто не виключає зустрічі Путіна та Зеленського

Зустріч президента України Володимира Зеленського та Володимира Путіна може все ж відбутися. Є передумови, які дозволяють вважати, що це відбудеться в найближчому майбутньому.

Про це повідомляє NTV.

Прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калин заявив, що зустріч в Антальї глав МЗС Дмитра Кулеби і Сергія Лаврова показала, що сторони готові продовжувати переговори.

"Лавров сказав, що президент Путін, не вагаючись, зустрінеться з Зеленським. Вважаю це хорошим знаком. Є підстави вважати, що це відбудеться, рано чи пізно", - йдеться в повідомленні.

За словами Калина, Туреччина готова бути третьою стороною в переговорах і грати "сприяючу роль".

У свою чергу спікер російського президента Дмитро Пєсков журналістам заявив, що зустріч глав держав можлива

"Ніхто не виключає зустрічі Путіна і Зеленського, концептуально вона можлива, але спочатку перемовники повинні виконати свою частину роботи", - вказав Пєсков.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 березня, у Туреччині відбулися переговори міністрів закордонних справ України Дмитра Кулеби, Туреччини Мевлюта Чавушоглу та РФ Сергія Лаврова.

Після переговорів Кулеба зазначив, що Київ не може зупинити війну, якщо у країни-агресора немає бажання це робити. За його словами, Україна шукає дипломатичні рішення, але поки їх немає, буде "самовіддано, жертвуючи собою, захищати нашу землю, наших людей від російської агресії".

Після чого міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що президент Росії Володимир Путін не проти прямих переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

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