Шевченківський райсуд Києва тепер може розглянути клопотання про обрання Микитасю запобіжного заходу.

Співробітники слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснили примусовий привід колишнього народного депутата, екс-президента корпорації "Укрбуд" Максима Микитася в судове засідання з обрання йому запобіжного заходу у справі щодо замовлення викрадення юриста та вимаганні.

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Як передає кореспондент УНІАН, тепер Шевченківський райсуд Києва може розглянути клопотання про обрання Микитасю запобіжного заходу.

Відповідне рішення щодо цього клопотання має ухвалити слідча суддя Анна Абасова.

Що відомо про справу

29 грудня у Нацполіції заявили, що Микитасю повідомили про підозру у замовленні викрадення людини та вимаганні.

За даними слідства, 8 грудня у Києві четверо осіб викрали юриста компанії, яка надавала послуги підозрюваному. За кілька годин поліцейські затримали виконавців, а згодом встановили та безпосереднього замовника злочину.

Виконавці обманом виманили потерпілого на зустріч, де в подальшому силоміць заволоділи його автомобілем і за вказівкою замовника змусили потерпілого написати боргову розписку на 800 тис. доларів. Через кілька годин після викрадення поліцейські затримали чотирьох виконавців та звільнили заручника. Під час викрадення та затримання зловмисники повідомляли про хід подій організаторові, а той своєю чергою – замовнику. Наступного дня затримали й двох співорганізаторів.

30 грудня Шевченківський райсуд Києва розпочав розгляд клопотання про обрання Максиму Микитасю запобіжного заходу цій справі.

31 грудня суд продовжив розгляд клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, однак Микитась не з’явився на судове засідання, тому прокурори заявили клопотання про застосування до підозрюваного примусового приводу.

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Автор: Антоніна Доломанжи