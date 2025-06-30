Також ухвалено рішення про проведення службового розслідування щодо факту нібито якогось "святкування".

Міський голова Києва Віталій Кличко відсторонив від виконання обов’язків першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника, який святкував День народження тоді, коли у столиці було оголошено День жалоби. Про це мер повідомив в Telegram.

"Я підписав рішення депутатів щодо першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника. Але, хочу підкреслити, що всі ми повинні діяти згідно з законом. Механізм призначення та звільнення першого заступника голови КМДА чітко врегульований законом України. І як би хтось мене не підбивав його порушити, я цього не робитиму. Так само як і покривати нікого не буду", - зазначив він.

Також Кличко поінформував, що ухвалив рішення про проведення службового розслідування щодо факту нібито якогось "святкування".

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За його словами, до розслідування будуть долучені ініціатори даного рішення депутатів Київради.

"За результатами службового розслідування має бути ухвалене законне рішення. На час розслідування перший заступник буде відсторонений від виконання обовʼязків", - додав мер.

Що цьому передувало

Як повідомляв УНІАН, у Києві під час Дня жалоби за загиблими внаслідок російського удару, який було завдано 24 квітня, Поворозник разом з іншими чиновниками КМДА святкував день народження в робочий час.

Зокрема, 25 квітня в Києві оголосили Днем жалоби за 12 загиблими у Святошинському районі столиці внаслідок російського удару. Саме цього дня чиновники КМДА влаштували свято.

Згідно з розслідуванням, яке провів Informer, корпоратив було проведено на комунальній території Вишгородського "Водоканалу". Він розташований на березі Київського моря.

10 червня депутати Київради висловили недовіру Миколі Поворознику. Рішення підтримали на сьогоднішньому засіданні Київради 74 з 95 зареєстрованих в сесійній залі депутати.

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