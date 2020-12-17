На його думку, в січні може знову відбутися спроба призначення Вітренка.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що Верховна Рада не підтримала призначення Юрія Вітренка першим віце-прем'єр-міністром - міністром енергетики через недостатню комунікацію з депутатами.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив у коментарі журналістам.

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"У нього, я вважаю, що була помилка. Зазвичай, коли міністра, особливо, віце-прем'єра, такого важливого міністра призначають, то він має робити зустрічі з усіма фракціями... Сказати про свій курс, що він буде робити, в першу чергу, і таке інше", - сказав Арахамія.

Водночас, зазначив він, цього не відбулося. Арахамія пояснює це браком часу перед завершенням у цьому році пленарної роботи Верховної Ради.

"Враховуючи це, цього не відбулося. І дуже багато депутатів взагалі відчувають себе трішки ображеними, що вони не мали нормальної змоги і доступу до тіла, як то кажуть, щоб поспілкуватися і таке інше. Я вважаю, що це відняло десь 20-30% голосів", - сказав Арахамія.

На його думку, в січні може знову відбутися спроба призначення Вітренка.

"За цей період можна позустрічатися, поспілкуватися. І, я думаю, можна виносити ще раз", - підсумував він.

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Водночас, на уточнення, чи є альтернативні кандидатури на посаду у Міністерство енергетики, Арахамія зазначив: "Поки що немає. Наскільки мені відомо, що будемо пробувати все ж таки мобілізувати голоси за Вітренка".

Нагадаємо, сьогодні, 17 грудня, Верховна Рада не підтримала призначення колишнього топ-менеджера НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка першим віце-прем'єр-міністром - міністром енергетики. За відповідне рішення проголосували 186 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

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Автор: Таня Поляковська