Водночас, депутат не назвав термінів, коли це може статися.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев не виключає повторного розгляду в парламенті питання про призначення Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу під час засідання фракції "СН".

"Не обговорювалася кандидатура Вітренка, втретє винесення його у Верховну Раду. Але я не виключаю такої можливості, що він буде винесений", - зазначив депутат.

На уточнення, коли це може статися, Гетманцев сказав, що не може відповісти на це запитання.

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"Це питання, яке повинне узгоджуватися з керівництвом Верховної Ради. Але, ви знаєте, що постанова про призначення може бути включена до порядку денного в будь-який момент, без попереднього голосування. Тому це можливо в будь-який день", - припустив він.

Крім того, на запитання, чи є голоси за Вітренка, Гетманцев заявив, що попередні два голосування показали, що до останнього моменту неможливо сказати, є голоси чи немає. Проте особисто він має намір підтримати кандидатуру Вітренка.

Кандидатура Вітренка на посаду міністра енергетики:

17 грудня минулого року Верховна Рада не підтримала призначення колишнього топ-менеджера НАК "Нафтогаз України" Вітренка першим віце-прем'єр-міністром - міністром енергетики України.

Однак Вітренка невдовзі було призначено виконувачем обов'язків міністра енергетики.

28 січня парламент знову відмовився призначити Вітренка першим віце-прем'єром - міністром енергетики.

4 лютого Верховна Рада відхилила законопроект, яким передбачалося заборонити повторно вносити протягом сесії одну й ту саму кандидатуру на посаду в уряді.

Через поправку до проекту закону, внесену першим заступником голови фракції "СН" Олександром Корнієнком, пропонувалося дозволити в.о. міністра виконувати в повному обсязі повноваження не 30, а 90 днів.

Тоді Корнієнко заявив, що той, хто підтримує президента України, той має проголосувати за цю поправку, натякаючи на ситуацію з кандидатом на посаду Вітренка, що дозволило б йому три місяці виконувати обов’язки міністра енергетики.

За це проголосували лише 205 народних депутатів. Документ не ухвалили і відправили на доопрацювання.

11 лютого Корнієнко повідомив, що у фракції "Слуга народу" обговорюється питання щодо можливості втретє внести кандидатуру Вітренка на затвердження на посаді міністра енергетики.

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Автор: Тетяна Поляковська