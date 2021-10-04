Програмою візиту, серед іншого, передбачено зустріч Дмитра Кулеби з главою польського МЗС Збігнєвом Рау та участь у безпековому форумі.

4-5 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить робочий візит до Польської Республіки.

У Варшаві глава української дипломатії візьме участь в зустрічі "Люблінського трикутника" із міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау та заступником міністра закордонних справ Литви Мантасом Адомєнасом, сторони обговорять безпеку в Балто-Чорноморському регіоні, протидію "Північному потоку 2", інтеграцію України до ЄС і НАТО, повідомляє прес-служба МЗС України.

Також Кулеба проведе окремі переговори з Рау, ключовими темами яких стануть зміцнення політичного діалогу України та Польщі, збільшення обсягів торгівлі та інвестицій, зміцнення взаємодії в сфері енергетики, координація позицій в контексті польського головування в ОБСЄ в 2022 році.

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Крім того, міністр візьме участь в роботі Варшавського безпекового форуму та виступить на дискусійній панелі на тему: "Від Балтійського до Чорного моря: Розкриваючи стратегічний потенціал регіону". Він також проведе низку двосторонніх зустрічей на полях форуму.

Програма візиту також передбачає поїздку до м. Люблін для зустрічі із українською громадою Польщі, відвідування меморіалу воїнам Української Народної Республіки, вшанування пам'яті жертв нацистського концтабору "Майданек".

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у глави МЗС Дмитра Кулеби з'явився новий заступник.

Автор: Вікторія Токарєва