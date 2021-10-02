Саакашвілі заарештували 1 жовтня у Грузії місцеві правоохоронці.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про подальші дії України у зв’язку з затриманням у Грузії Міхеїла Саакашвілі.

Про це він розповів у коментарі Ліга.нет.

Глава МЗС нагадав, що Київ уже викликав з приводу затримання Саакашвілі грузинського посла.

"Безумовно це наш громадянин, ми будемо надавати йому відповідну підтримку. Сьогодні зранку представник посольства Грузії прибуде до МЗС на наш виклик, і з ним буде все це проговорено. Кожного громадянина України ми захищаємо, коли він потрапляє в біду", – пояснив Кулеба.

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Затримання Саакашвілі в Грузії: що відомо

У п'ятницю, 1 жовтня, у Грузії затримали третього президента країни Міхеїла Саакашвілі. Його заарештували місцеві правоохоронці. Прем'єр-міністр країни Іраклій Гарібашвілі заявив, що правоохоронці знали про прибуття Саакашвілі до Грузії. Також політик зазначив, що Саакашвілі помістили в пенітенціарну установу.

Адвокат Бека Басілая назвав затримання Саакашвілі "політичним актом" і додав, що не зміг поспілкуватися із затриманим.

У Грузії Саакашвілі оголошений у розшук - він не був на батьківщині останні вісім років. Його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі.

Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.

1 жовтня Саакашвілі заявив, що прибув до Грузії та знаходиться в Батумі. Своєю чергою Міністерство внутрішніх справ Грузії заявляло, що Саакашвілі грузинський кордон не перетинав.

Раніше Саакашвілі заявляв, що полетить до Грузії 2 жовтня - у день місцевих виборів - рейсом Київ-Тбілісі. Він навіть показував фото свого квитка на літак. За словами Саакашвілі, вирішується доля його країни, він не зможе спостерігати за цим осторонь.

Автор: Яна Ставська