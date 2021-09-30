Микола Точицький став заступником глави МЗС.

Колишній представник України при Європейському Союзі Микола Точицький став заступником міністра закордонних справ України.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив у Facebook.

"Сьогодні Микола Точицький став моїм заступником. Хто знає Миколу, той знає, що він - це досвід, енергія і результат. Хто не знає Миколу, тепер знатиме", - написав Кулеба.

Як зазначив глава МЗС, Точицький відповідатиме за напрямок роботи колишнього заступника Василя Боднара, якого призначили послом України у Туреччині.

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"Тож Західна, Центральна Європа, Балкани, Кавказ, Туреччина, Росія, міжнародна безпека, санкційна політика, закордонні українці та інші цікаві питання тепер переходять від Василя до Миколи", - повідомив Кулеба.

Як повідомляв УНІАН, у квітні президент Володимир Зеленський звільнив Точицького з посади посла України в Королівстві Бельгія, а також з посади посла у Великому Герцогстві Люксембург, представника при Європейському Союзі та Європейському співтоваристві з атомної енергії за сумісництвом.

У липні президент призначив Боднара послом України в Турецькій Республіці.

Автор: Віталій Саєнко