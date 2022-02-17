У столиці України британський міністр проведе переговори з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс прибула з візитом до Києва.

Про це повідомила посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс.

Судячи з фото, яким посол супроводила повідомлення, британський міністр прилетіла в Україну на великому військово-транспортному літаку Boeing C-17 Globemaster III.

Нагадаємо, у Ліз Трассс заплановані переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр закордонних справ Великобританії Елізабет Трасс застерегла Україну від "помилкового почуття безпеки" після заяв РФ про відведення військ. Трасс вважає, що Росія може "відчувати стійкість" Заходу, затягуючи протистояння на кордоні з Україною на місяці.

10 лютого Трасс відвідала Москву, де провела переговори зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим. Цей діалог не увінчався успіхом. Розмова німого з глухим, так назвав переговори з британською колегою глава російського МЗС.