Екс-глава Офісу президента України Андрій Богдан впевнений, що "Мінські угоди" нездійсненні.
Про це він сказав в інтерв'ю російській журналістці Ксенії Собчак, опублікованому на її каналі в YouTube.
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"Внести зміни до Конституції України про особливий статус цих регіонів (окупованої РФ території Донбасу. - Ред.), ось ця вимога реально нездійсненна", - сказав Богдан, нагадавши, що спроба внести такі зміни при президенті Порошенку призвела до кидка гранати і жертв біля Верховної Ради.
"Це неможливо, у нас почнеться громадянська війна", - додає екс-глава ОП.
Він припустив, що Порошенко підписав Мінські угоди через наступ російських військ під Дебальцевим: "Напевно, він думав про тих хлопців, яких там вбивають".
Крім того, Богдан переконаний, що в переговорах у Мінську компроміс не досягається через перетворення даного майданчика в інструмент піару: "Ця група повинна закритися, зробити крок назад".
Останні домовленості в Мінському форматі
- 22 липня учасники Тристоронньої контактної групи (Україна, ОБСЄ, Росія) з врегулювання ситуації на Донбасі дійшли згоди щодо повного і всеосяжного припинення вогню на лінії розмежування з 27 липня.
- 6 вересня окупанти порушили режим припинення вогню на Донбасі, здійснивши обстріли українських позицій. Загинув український військовий, ще один був поранений.
- Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков переконаний, що "Мінськ" не є майданчиком, на якому буде досягнутий мир.
- Глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі і перший президент України Леонід Кравчук заявив про необхідність переглянути послідовність виконання пунктів Мінських угод, ухвалених у 2015 році.
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