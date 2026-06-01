Американські переговорники будуть у Києві та Москві: Буданов про пожвавлення переговорів

Голова Офісу президента зазначив, що перемовини не заходили в глухий кут, непублічні процеси тривають.

У найближчий час очікується візит американської делегації до Києва, що вже офіційно підтверджено. Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав керівник Офісу президента України Кирило Буданов журналістам на форумі "Архітектура безпеки" 2026.

Він нагадав, що президент України Володимир Зеленський говорив про те, що в найближчий час очікується візит американської делегації. "Підтверджую все це, і ми готуємося до цього", - сказав керівник Офісу президента.

При цьому зазначив, що американська сторона підтвердила, що делегація планує прибути в найближчий час до Києва та до Москви.

"Стосовно перемовного процесу - я ніколи не казав, що ми в глухому куті. Продовжую стояти на цій думці, оскільки певні процеси тривають. Вони, скажімо так, не зовсім публічні", - наголосив Буданов.

Чи існує перемир’я на Трійцю

Відповідаючи на запитання щодо нібито перемир’я на Трійцю, 31 травня, керівник Офісу президента зазначив, що такої інформації не отримував. "Більше того ви можете подивитися скільки всього вчора було уражено Росією, скільки людських жертв, тому про що ми зараз говоримо, я не зовсім розумію", - додав він.

Як писав УНІАН, в інтервʼю журналістам президент України Володимир Зеленський сказав, що Україна розраховує на те, що радники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер приїдуть до Києва. За його словами, це може відбутися вже через два тижні. При цьому додав, що отримав таке повідомлення від української переговорної групи.

Нагадаємо, що за даними The NewYork Times президент США Дональд Трамп, який любить швидкі військові та дипломатичні перемоги, зайшов у глухий кут на міжнародній арені. Видання нагадує, що Трамп до початку своєї другої каденції вихвалявся, що закінчить війну в Україні протягом 24 годин. Однак тепер він рідко згадує про це.

А державний секретар Марко Рубіо нещодавно поскаржився, що "втомився витрачати час" на нескінченні переговори. Росіяни також дали зрозуміти, що замість періодичних візитів спеціального посланника президента Стіва Віткоффа та зятя Трампа Джареда Кушнера хочуть стабільного дипломатичного процесу з робочими групами та регулярними зустрічами.

