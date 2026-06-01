Зачистка Новоплатонівки за допомогою НРК : в 115 ОМБр показали як це відбувалося (відео)

Заяви росіян про взяття селища на Харківщині спростовані.

Відбулася технологічна зачистка селища Новоплатонівка в Харківській області за допомогою наземного роботизованого комплексу. Про це у Facebook повідомили в 115 окремій механізованій бригаді ЗСУ.

"Російські фейки про "взяття" селища знову розбилися об реальність та новітні технології. Для ліквідації інфільтрованого ворога ударно-пошукова група 115 ОМБр вирушила на завдання, попередньо протестувавши бойовий модуль НРК на полігоні", - йдеться в повідомленні.

Після успішного відпрацювання на полігоні, група вирушила в зону виконання бойового завдання. На відео зазначається, що в одній із будівель заховався російський військовий і його треба вибити із застосуванням НРК.

Зазначається, що зачистка селища пройшла чітко та злагоджено, а НРК забезпечив надійне вогневе прикриття, що дозволило групі успішно виконати завдання.

В бригаді наголосили, що Новоплатонівка перебуває під контролем Сил оборони України.

Спроби ворога пробратися в тил ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, у січні 2026 року російські військові намагалися пролізти через трубу на Куп'янському напрямку, щоб вийти в український тил. Тоді військовослужбовець 77 бригади ЗСУ Віктор Петрович розповів, що росіяни намагалися пролізти через трубу. При цьому додав, що в РФ така армія, яка дуже любить труби, і вони знайшли газові комунікації.

За його словами, у селі Новоплатонівка на Харківщині є газорозподільна станція, і росіяни намагалися там по трубі виповзти в тил. Наші розвідники помітили, що якась незвична активність ворога і знайшли цей вихід із труби.

Він додав, що у той момент, коли ворог пішов уже великою кількістю особового складу, його там "гаряче зустріли". У результаті за один день було знищено дуже багато особового складу окупантів.

