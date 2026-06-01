'Не 'Орєшнік'': Буданов назвав справжню загрозу для України та оцінив удари по РФ

Він розповів, що Україна зараз інтенсивно б’є по Росії, що для росіян стало несподіванкою.

Не варто багато уваги приділяти російським комплексам "Кедр" і "Орєшнік", бо це "засоби демонстративні", а для України є більшою проблемою звичні засоби ураження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав керівник Офісу президента України Кирило Буданов на форумі "Архітектура безпеки" 2026.

"У нас проблема більш нагальна – це звичайні вже для нас "Іскандери", це комплекси С-400 для наземних ударів, це крилаті ракети повітряного та морського базування і, на жаль, БПЛА", – сказав він.

Відео дня

При цьому додав, що цього озброєння "абсолютно достатньо" у РФ.

"Чи може це зламати наш моральний дух? Це риторичне запитання. Оскільки за всі ці роки не змогли, то, думаю, що не зможуть", – наголосив Буданов.

Він визнав, що це впливає на нас, але все ж українські удари по Росії - це "більш цікава історія".

Відомо, що Україна наносила удари по Росії з кінця 2022 року, але їх інтенсивність зараз значно зросла і для росіян це серйозна проблема.

"Вони не були морально готові до того, що можуть масовано залітати дрони, десь ракети. Для них це шок, повне нерозуміння і неготовність сприймати це. Росіяни вірили, що такого ніколи не може бути, бо вони дуже сильні, потужні і всі їх бояться, а виявляється, що все інакше", – зазначив Буданов.

За його словами, Україна не вперше обстрілює ворожі логістичні коридори, це стандартна операція, яка є досить ефективною. При цьому він додав, що ворог перевозить пальне в основному бензовозами і лише невеличка частина припадає на постачання потягами.

"А ви розумієте – нема палива, стоять автівки, а це все логістика, перш за все, бо бойова техніка не так часто використовується, а питання логістики постійно вимагає палива, зокрема і робота генераторів, тобто це все те, що допомагає російським окупантам виконувати свої завдання. Тому це максимально ефективна робота, вона потрібна і правильна", – сказав Буданов.

Керівник ОП акцентував, що росіян не зупинять удари по паливних об’єктах, логістиці, але це серйозно ускладнить їм життя.

"Орєшнік": дорого, але криво

Як повідомляв УНІАН, видання WELT зазначало, що російська гіперзвукова ракета "Орєшнік", яку Кремль подає як "неперехоплювану" зброю, має критичний недолік – низьку точність ударів. Попри швидкість понад 10 Махів і складність для систем ППО, її бойова ефективність у реальних атаках залишається обмеженою.

Під час останнього запуску ракета стартувала з полігону Капустін Яр у Росії та впала в районі Білої Церкви на Київщині. Українська влада повідомила про пожежі в гаражному кооперативі, однак жертв не було.

Виходить, що російські військові використали ракету вартістю у десятки мільйонів доларів, а отримали результат - ураження другорядних об’єктів.

Вас також можуть зацікавити новини: