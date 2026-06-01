Військова агресія РФ проти Вірменії: Буданов відповів, чи можливий український сценарій

Головне питання, чи зможе Росія "розділити суспільство" та вести свою політику.

Військова агресія Росії проти Вірменії виглядає реалістичною. Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав керівник Офісу президента України Кирило Буданов журналістам на форумі "Архітектура безпеки" 2026.

Він не виключає повторення Росією щодо Вірменії українського сценарію: "Подібні сигнали почалися два роки тому. На мій погляд, це абсолютно реалістично. Географія дозволяє – є спільний кордон. Порівнювати міць Вірменії і РФ нема сенсу, і всі це розуміють".

За його словами, в Росії є можливості для нападу на Вірменію:

"Головне питання чи зможуть вони розділити суспільство для того, щоб аргументовано щось робити далі. Це дискусійне питання. Не знаю. Сподіваюся, що не зможуть".

Він зазначив, що реакція міжнародної спільноти у такому випадку мала б бути не у "висловленні занепокоєння": "Це гарна реакція. Але від того ні холодно, ні жарко, як то кажуть. Хто насправді готовий до цього, це величезне питання", - підкреслив Буданов.

Як повідомляв УНІАН, Росія активізувала приховану кампанію впливу у Вірменії напередодні парламентських виборів, намагаючись не допустити переобрання прем’єр-міністра Нікола Пашиняна та остаточного геополітичного розвороту країни на Захід.

За даними Reuters, у плани Москви напередодні виборів у Вірменії 7 червня входили кампанії дезінформації на підтримку проросійських кандидатів, а також схема з перевезення десятків тисяч російських вірмен для впливу на результати голосування.

У виданні нагадали, що Вірменія десятиліттями була одним із найближчих союзників РФ на пострадянському просторі. Однак після приходу до влади у 2018 році Пашинян поступово почав дистанціюватися від Кремля та зміцнювати контакти із Заходом.

Самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко застеріг Вірменію від повторення "того, що сталося в Україні" через амбіції держави щодо вступу до Європейського Союзу. Він порадив народу Вірменії "бути дуже обережним" під час вибору майбутнього розвитку, обираючи між ЄС та Євразійським економічним союзом - організацією регіональної економічної інтеграції, до якої входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан та Росія.

