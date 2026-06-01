'Підґрунтя вже існує': Буданов заявив про можливість завершити війну до зими

При цьому Буданов не виключає, що на фінальних переговорах Росія може відмовитися від домовленостей.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що бойові дії можна буде припинити до зими, але не виключено, що Росія може відмовитися від цих домовленостей на фінальній точці переговорів. Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав керівник Офісу президента України Кирило Буданов на форумі "Архітектура безпеки" 2026.

Він зазначив, що Зеленський сказав, що є вікно можливостей для переговорів з Росією до зими і є його доручення - спробувати якнайшвидше припинити війну.

"І я підтверджую, що це, насправді, його намагання якнайшвидше, бажано до зими, припинити бойові дії", - наголосив Буданов.

При цьому він додав, що така мета є абсолютно правильною, вчасною та продуманою.

Керівник ОП додав, що є достатньо можливостей для того, щоб спробувати реалізувати завдання щодо припинення бойових дій до зими.

"Якщо Росія відмовиться по фіналу, а так також може бути, не забувайте, що таке теж може бути. Проте зараз є реальні ознаки того, що підґрунтя для припинення бойових дій вже існує", - наголосив Буданов.

Він зазначає, що удари України по території Росії спрямовані на те, щоб підштовхнути країну- агресора до діалогу щодо завершення бойових дій.

Термін можливої тривалості бойових дій в Україні

Як повідомляв УНІАН, видання The Economist написало, що нібито президент України Володимир Зеленський сказав, що Україні треба бути готовою воювати ще декілька років. Радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин сказав журналістам, що ця публікація є "вкидом", який вже поширювався і раніше.

За словами радника президента, наразі розглядається термін можливої тривалості бойових дій до листопада. Він додав, що на зустрічі з фракцією "Слуга народу" президент говорив, шо треба сфокусуватись на півроку - до листопада.

Вас також можуть зацікавити новини: