Президент Фінляндії розповів, що прогресу досягнуто завдяки дипломатії США і санкціям.

Укладення мирної угоди між Україною і Росією зараз ближче, ніж будь-коли раніше упродовж війни, однак найскладніші 5% питань усе ще не вирішені. Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв'ю Fox News. За його словами, прогресу вдалося досягти задяки дипломатії США та санкційному тиску на Росію.

Він наголосив, що спеціальні посланці президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер та Стів Віткофф останні кілька тижнів "працювали цілодобово", щоб зменшити розбіжності між двома сторонами. Також президент Фінляндії вказав на "єдність серед західних союзників" після переговорів у Берліні, посилаючись при цьому на два ключові висновки.

"Одним із них було те, що Європа, Україна та Сполучені Штати були єдині у своєму прагненні досягти справедливого та тривалого миру... А другим – ідея гарантій безпеки для України. Ми майже досягли мети, але найскладніші 5% все ще залишилися", – наголосив він.

Щодо російських переговірників, то Стубб припустив, що вони можуть бути більш гнучкими за зачиненими дверима, мовляв, контраст між публічними заявами та приватними переговорами "досить типовий для дипломатії". Однак, попередив він, головною метою Росії залишається "фактично знищення України".

Президент Фінляндії розповів, що він розмовляв із Трампом кілька тижнів тому, а останнім часом тісно співпрацює з Віткоффом і Кушнером. На його думку, переговори активізувалися, оскільки "баланс батога та пряника працює".

"Російська економіка насправді не дуже добре справляється. У них нульове зростання. У них вичерпані резерви. У них високі процентні ставки та висока інфляція. І ситуація не покращується", – сказав Стубб і додав, що санкції США, спрямовані проти російських нафтових гігантів "Лукойл" та "Роснафта", були особливо ефективними.

Він вважає, що санкції слід посилювати, якщо Росія категорично відхилить мирну угоду, узгоджену Україною, Європою та США.

Інші заяви про мирні переговори

Як повідомляв раніше УНІАН, президент України Володимир Зеленський розкрив попередні результати перемовин в Маямі, де із представниками США узгоджувалися кілька проєктів документів щодо припинення війни. Також він зауважив, що є напрацьовані гарантії безпеки між Україною, європейцями і США. Мова про рамковий документ.

Також спеціальний представник президента США Віткофф, коментуючи 3-денні переговори з Україною у Флориді, зазначив, що основна увага була приділена чотирьом ключовим документам: подальшому розробленню плану з 20 пунктів, узгодженню позицій щодо гарантій безпеки, зокрема з боку США, а також подальшому розробленню плану економічного розвитку і процвітання. За його словами, "Україна залишається повністю відданою досягненню справедливого та сталого миру". Спільним пріоритетом Віткофф назвав "зупинити загибель людей, забезпечити гарантовану безпеку та створити умови для відновлення, стабільності та довгострокового процвітання України".

Віцепрезидент США Джей Ді Венс теж озвучив деталі переговорів щодо України. Він сказав, що прогрес є, однак визнав: не можна сказати, що мирне врегулювання реальне. "Я думаю, що є велика ймовірність, що ми це зробимо, і є велика ймовірність, що ми цього не зробимо", - пояснив Венс.

