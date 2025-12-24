'Це державна зрада': військовий Жорін про спроби передати Росії частини України без бою

Військовий наголосив, що зупинка бойових дій можлива виключно по смузі, на якій стоятимуть війська.

Будь-які спроби, або навіть розмови про офіційну передачу хоч якоїсь частини українських територій Росії недопустимі. В інтерв’ю Київ24 заступник командира Третього армійського корпусу та підполковник ЗСУ Максим Жорін назвав такі дії державною зрадою.

Він зазначив, що військові більше за інших хочуть, щоб настав мир. Але на його думку перемовини та розмови про перемир’я нічого під собою не несуть. На його думку, Росія не буде відходити від тих вимог, які вона поставила на самому початку війни.

"При всій повазі, але на сьогоднішній день західні партнери не можуть достатнім чином тиснути на РФ, щоб вона дала задню, або пішла на компроміси. Україна єдина, хто на сьогодні це може зробити. А місце, де це може відбутися, - це поле бою", - наголосив Жорін.

Відео дня

Він підкреслив, що зупинка бойових дій має бути виключно по тій смузі, на якій будуть стояти війська. За його словами, зупинка буде тимчасовою і кожна із сторін готуватиметься до подальших подій.

"Чи можемо ми в Конституції передати території? Ні. Ті військові, з якими я спілкуюся, вважають, що цього не може бути. Це називається державна зрада. Очевидно, що зупинятися треба. Зупинятись доведеться по тій смузі, на якій ми будемо стояти, але будь-які спроби, розмови стосовно офіційної передачі хоч якоїсь частини наших територій, про це взагалі не може йти мова", - наголосив заступник командира Третього армійського корпусу.

Питання територій у мирному плані

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський зазначив, що один з пунктів плану закінчення війни, який Україна розробила разом з США, стосується питання територій і наразі є кілька можливих варіантів його вирішення. За його словами, в цьому пункті плану розглядається варіант того, що в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях лінія розташування військ на дату цієї угоди є де-факто визнаною лінією зіткнення.

Після цього, за словами президента, має зібратися робоча група для визначення переміщення сил, необхідних для припинення конфлікту, а також для визначення параметрів потенційних майбутніх спеціальних економічних зон.

Зеленський зазначив, що зараз ситуація така, що росіяни хочуть виходу виходу із Донецької області. А американці пробують знайти шлях, щоб створити там демілітаризовану або вільну економічну зону, тобто такий формат, який може "забезпечити погляди обох сторін".

Президент зауважив, що в разі провалу переговорів у цьому питанні за формулою "стоїмо там, де стоїмо", є два варіанти розвитку подій. Перший – це продовження війни. А другий – розвʼязання питання усіх потенційних економічних зон. Також у цьому варіанті РФ має вивести свої війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Харківської областей для набрання чинності цієї угоди.

Вас також можуть зацікавити новини: