Україна може затвердити мирну угоду з РФ на референдумі: Зеленський назвав умови

Люди з тимчасово окупованих територій не зможуть взяти в ньому участь, зазначив президент.

Україна може провести референдум, на якому суспільству запропонують ухвалити рішення щодо мирного плану про закінчення війни з РФ.

Про це під час розмови з журналістами розповів президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент УНІАН.

"Ми можемо піти на референдум повною угодою, яка закріпить закінчення війни. Бо люди можуть обрати: нам підходить таке закінчення або не підходить. І тоді референдум", – сказав Зеленський.

Він додав, що для проведення референдуму Україні необхідно щонайменше 60 днів, під час яких має тривати припинення вогню. Інакше, проведений референдум може вважатися нелегітимним.

"Нелегітимний референдум – це розкол держави всередині. Окрім того, що референдум – це, в принципі, виклик. Референдум може бути об'єднуючим. Але під пострілами хто піде на референдум? Я глибоко розумію, скільки повинно бути мільйонів людей, щоб був легітимним референдум. Є частина людей на тимчасово окупованих територіях, вони не можуть голосувати. І давайте чесно – вони не можуть обирати, як нам закінчувати війну. Це просто неправильно, на мій погляд. Багато дискусій про це", – додав Зеленський.

Він зауважив, що на підконтрольній Україні території процес підготовки як до референдуму, так і до виборів, має відбуватися в умовах безпеки. Про це, зокрема, було повідомлено американську сторону. Президент пояснив, що референдум необхідно проводити в разі запровадження в Україні потенційних вільних економічних зон на спірних територіях.

"Якщо ми про це говоримо, то нам треба йти в референдум. І якщо ми йдемо в референдум, нам доведеться йти повним договором. Бо люди не зрозуміють, а що це за референдум, а які гарантії? А якщо ми йдемо так, то потрібна базова безпека, а отже припинення вогню. Ця логіка є в цьому документі зараз", – пояснив Зеленський.

За словами президента, в мирній угоді може бути визначено статус спеціальної економічної зони та кроки, які й мають вжити обидві сторони конфлікту на еквівалентній основі для переміщення сил.

"Ми говоримо, що ось вільна економічна зона, ось Донбас, ось наша частина там – 25%, ось – Україна, ось тимчасово окупована росіянами частина. Якщо ми робимо ось тут вільну економічну зону, то вона передбачатиме фактично демілітаризовану зону. Тобто важкі сили усуваються на 5, 10 або і 40 кілометрів. Якщо два міста, Краматорськ і Словʼянськ, - це вільна економічна зона, то тоді росіяни повинні зробити крок назад своїми військами відповідно на 5 чи 10, чи 40 кілометрів", – пояснив Зеленський.

Водночас він наголосив, що на підконтрольних Україні територіях вільної економічної зони повинно бути саме українське управління, поліція тощо.

"Там повинен бути хтось, наприклад, хто береже правопорядок тощо. Точно не російські так звані поліцейські. А вже ось там, де вони, – куди вони відійшли, – перебувають їхні сили. Так як віри росіянам немає, і вони вже неодноразово порушували свої обіцянки, то контактна лінія сьогоднішня перетворюється в лінію фактично вільної економічної зони. Там повинні тоді бути міжнародні сили, які реально на землі гарантують, що ніхто не зайде туди під жодним виглядом – ані "зелені чоловічки", ані перевдягнуті у цивільних російські військові", – зазначив Зеленський.

Раніше президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що укладення мирної угоди між Україною і Росією зараз ближче, ніж будь-коли з початку великої війни. Водночас він сказав, що найскладніші 5% питань усе ще лишаються невирішеними.

Тим часом помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що про тристоронню зустріч України, США та Росії поки що серйозно ніхто не говорив. Він також заявив, що українські та європейські зміни до мирного плану "не покращують документ і не покращують можливість досягти довгострокового миру".

