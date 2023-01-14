Представник РФ відзначився "миротворчими" заявами, але відмовився визнавати мирний план Володимира Зеленського.

Постійний представник Російської Федерації при ООН Василь Небензя на засіданні Ради безпеки заявив, що Москва готова до "досягнення цілей" у війні проти України будь-яким шляхом - переговорами чи бойовими діями. У свою чергу постпред України в ООН Сергій Кислиця порівняв Росію з водоростями.

За словами українського дипломата, "демагогія подібна водоростям і може створювати середовище все більшої демагогії".

"Росія - це водорості Ради Безпеки ООН. Ми не дозволимо російським водоростям витіснити інших в ООН", - написав Кислиця в Twitter.

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Варто відзначити, що Небензя попри всі "миротворчі" заяви відмовився визнавати мирний план президента України Володимира Зеленського.

Росія в Радбезі ООН - що відомо

Представник РФ в ООН Василь Небензя неодноразово ганьбився дивними заявами та брехнею щодо України. Дипломат відмовляється всупати в контакт з українським послом Сергієм Кислицею, який не приховує неприязні до колеги.

6 грудня 2022 року Небензя й зовсім втік із засідання Радбезу ООН перед виступом постійного представника України. За словами Кислиці, його російський колега заявив, що не бажає слухати "жовчне красномовство" української делегації.

Росія використовує ООН як майданчик для поширення фейків про Україну. Саме російська делегація запропонувала прийняти резолюцію щодо "військових біолабораторій" в Україні, але її не підтримали.

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