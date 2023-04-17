За його словами, Росія зацікавлена у тому, щоб це сталося якомога швидше.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров несподівано обмовився, що країна-окупант хоче якнайшвидше закінчити війну в Україні. Однак повномасштабне вторгнення він називає "конфліктом".

Як повідомляє пропагандистське "РИА Новости", під час однієї із закордонних поїздок Лавров раптово змінив агресивну риторику на "миротворчу".

"Росія зацікавлена в тому, щоб конфлікт в Україні завершився якнайшвидше", - заявив Лавров.

Інші заяви Лаврова

Глава МЗС РФ Лавров останнім часом став посміховиськом у світі дипломатії. У січні Лавров розлютив усіх євреїв світу, коли провів паралель між Голокостом і західною військовою допомогою Україні.

Примітно, що це не перший такий інцидент. У травні минулого року Лавров, виправдовуючи наратив про "неонацистську Україну", порівняв єврея Зеленського з Гітлером і заявив, що у німецького фюрера нібито теж були єврейські корені.

А зовсім недавно – в березні цього року - Лавров зганьбився в Індії, де також намагався просувати наративи "руського міра". Виступаючи на публічному заході, він заявив, що Росія не починала війну, а намагається її закінчити. Ці слова зал зустрів реготом.

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