Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров несподівано обмовився, що країна-окупант хоче якнайшвидше закінчити війну в Україні. Однак повномасштабне вторгнення він називає "конфліктом".
Як повідомляє пропагандистське "РИА Новости", під час однієї із закордонних поїздок Лавров раптово змінив агресивну риторику на "миротворчу".
"Росія зацікавлена в тому, щоб конфлікт в Україні завершився якнайшвидше", - заявив Лавров.
Інші заяви Лаврова
Глава МЗС РФ Лавров останнім часом став посміховиськом у світі дипломатії. У січні Лавров розлютив усіх євреїв світу, коли провів паралель між Голокостом і західною військовою допомогою Україні.
Примітно, що це не перший такий інцидент. У травні минулого року Лавров, виправдовуючи наратив про "неонацистську Україну", порівняв єврея Зеленського з Гітлером і заявив, що у німецького фюрера нібито теж були єврейські корені.
А зовсім недавно – в березні цього року - Лавров зганьбився в Індії, де також намагався просувати наративи "руського міра". Виступаючи на публічному заході, він заявив, що Росія не починала війну, а намагається її закінчити. Ці слова зал зустрів реготом.