Лідери G7 обговорять із Трампом умови для мирних переговорів України і Росії, - ЗМІ

Наразі може відкриватися вікно можливостей для дипломатії.

На саміті "Групи семи", що пройде з 15 по 17 червня у французькому Евіані, європейські лідери обговорять із президентом США Дональдом Трампом умови для мирних переговорів між Росією та Україною. Про це пише "Суспільне", посилаючись на свої джерела.

Так, співрозмовник видання зазначив, що наразі може відкриватися вікно можливостей для дипломатії, адже Україна перебуває в позиції сили, і Росія не може перемогти військовим шляхом її економіка зазнає труднощів. Він нагадав, що європейські лідери на зустрічі із Володимиром Зеленським у Лондоні на початку місяця обговорювали питання мирних переговорів.

"Разом вони сформулювали п’ять основних пунктів, які також будуть обговорюватися в Евіані з президентом Трампом", – зазначило джерело.

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Джерела видання зауважили, що найімовірніше в разі реальних мирних переговорів формат буде "Україна, Росія, США і Європа", однак наразі найскладніше питання полягає у тому, хто говоритиме від імені Європи.

"Наразі немає остаточної відповіді. Потрібна одночасно ефективність і легітимність. Ефективність означає: не надто великий формат. Легітимність означає тісну координацію з Україною, США і європейськими партнерами", – пояснив співрозмовник видання.

Водночас, за його словами, навряд чи буде досягнуто домовленості між країнами G7 та Україною щодо нової ініціативи про мирні переговори.

Саміт G7 - новини

Раніше повідомлялось, що війна в Україні та війна на Близькому Сході стануть головними темами саміту "Великої сімки" наступного тижня. Як писало Reuters, Франція, як приймаюча сторона заходу, готується зробити саміт зручним для Трампа.

ЗМІ писали, що президент США Дональд Трамп та український лідер Володимир Зеленський візьмуть участь у робочій сесії групи G7 у Франції та можуть зустрітися у кулуарах. Водночас двосторонньої зустрічі лідерів не заплановано.

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