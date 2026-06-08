Велика Британія, Німеччина, Україна та Франція перелічили 5 умов для досягнення миру

В заяві наголошується, що лідери Британії, Франції та Німеччини високо оцінили заклик Президента України Володимира Зеленського до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів.

В неділю, 7 червня Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, Президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провели зустріч із Президентом України Володимиром Зеленським, на якій обговорили можливі шляхи активізації дипломатії щодо завершення війни в Україні та роль Європи у цьому процесі, йдеться в заяві українського президента в Telegram.

Зокрема, Зеленський подякував Кіру Стармеру, Емманюелю Макрону та Фрідріху Мерцу за підтримку.

Він зазначив, що для України завжди було пріоритетом, щоб позиція та голос Європи в перемовинах були сильними.

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На сайті президента України в опублікованій спільній заяві лідерів також вказується, що політики обговорили умови, які мають бути створені для досягнення справедливого й тривалого миру, а саме:

Припинення бойових дій. Вони закликали Президента Путіна погодитися на негайне та повне припинення вогню. Нинішня лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. Міжнародні кордони не можна змінювати силою, а суверенне право України обирати власні механізми безпеки та союзи має повністю поважатися. Україна повинна отримати надійні та юридично зобов’язувальні гарантії безпеки, щойно припинення вогню почне діяти, ґрунтуючись на зобов’язаннях, узятих у Берліні в грудні 2025 року та в Парижі в січні 2026 року. Уточнюється, що це охоплює розгортання Багатонаціональних сил для України. Російські активи залишатимуться замороженими, доки Росія не припинить свою агресивну війну та не компенсує Україні збитки, спричинені війною. В будь-якій угоді мають бути захищені європейські інтереси у сфері безпеки. Елементи будь-яких переговорів, що стосуються ЄС і НАТО, потребуватимуть згоди ЄС та його держав-членів, а також союзників по НАТО відповідно.

В заяві наголошується, що лідери Британії, Франції та Німеччини високо оцінили заклик Президента України Володимира Зеленського до припинення війни шляхом дипломатичних переговорів, як було викладено в його листі до Президента Російської Федерації від 4 червня 2026 року.

"Вони підтримали пропозицію щодо налагодження прямого діалогу між Україною та Росією – за активної участі США та Європи – з метою досягнення перемир’я та сприяння подальшим переговорам. Вони підтвердили, що й надалі рішуче підтримуватимуть Україну", - йдеться в повідомленні.

Інші заяви Зеленського

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами президента України, він вирішив написати листа до російського диктатора Володимира Путіна, бо не знає, чи він його прочитає. Зеленський додав, що відкритий лист означає, що він має відповісти на питання, яке також важливе й для його суспільства, яке "живе у якомусь фантастичному світі, де нікого не атакують, де це не агресивна війна". Український лідер додав, що хотів "відкрито розповісти, де ми перебуваємо". Як наголосив Зеленський, зараз Путін "не так голосно" говорить про війну через втрати Москви на полі бою.

Також ми писали, що Зеленський заявив про готовність заморозити лінії фронту там, де вони зараз знаходяться, якщо це допоможе зупинити війну. На його думку, це найшвидший шлях. Водночас, він зауважив, що заморожування - не кінцева мета. Президент України пояснив, що ідея полягає в тому, щоб "заморозити і перевести це в дипломатичне положення". На запитання, чи не означає це фактично капітуляцію та передачу Росії того, чого вона домагається, президент відкинув це припущення.

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