За словами помічника російського диктатора, наразі ця ініціатива не перебуває в опрацюванні.

Про ідею тристоронньої зустрічі між Росією, США та Україною поки ніхто серйозно не говорив. Про це заявив помічник президента РФ Юрій Ушаков, передає російське видання "Інтерфакс".

"Поки що ніхто серйозно про цю ініціативу не говорив, і вона не перебуває в опрацюванні, наскільки я знаю", - зазначив він, відповідаючи на запитання, чи знайомі в Кремлі з ідеєю про тристоронню зустріч з США та Україною, яку раніше підтримав президент Володимир Зеленський.

Також Ушаков наголосив, що запропоновані Європою та Україною зміни до американського плану закінчення війни не покращують документ та перешкоджають досягненню довгострокового миру.

"Це не прогноз. Я впевнений, що ті пропозиції, які внесли або намагаються вносити європейці з українцями, точно не покращують документ і не покращують можливість досягти довгострокового миру", - зауважив помічник Путіна.

Також він не відповів на питання, чи є у нього інформація про хід зустрічей спецпосланця президента РФ Кирила Дмитрієва з представниками США в Маямі.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Росія і Україна повинні піти на компроміси, щоб закінчити війну. За його словами, завершення війни вимагатиме, щоб обидві сторони "чимось поступилися", і США з'ясовують, "на що готові піти обидві сторони".

Водночас спеціальний представник російського президента Володимира Путіна Кирило Дмитрієв розкрив перші деталі переговорів США та Росії у Маямі. Він зазначив, що його перемовини зі спеціальним посланцем президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом і зятем Трампа Джаредом Кушнером "відбуваються конструктивно".

