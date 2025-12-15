Президенту України Володимиру Зеленському, згідно опитування, довіряють 61% українців, не довіряють - 32%.

57% опитаних українців вважають, що вибори можливі лише після остаточної мирної угоди і повного завершення війни. Такі дані всеукраїнського опитування громадської думки "Омнібус" упродовж 26 листопада-13 грудня 2025 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Зазначається, що у вересні 2025 року так вважали 63% опитаних.

Тепер лише 9% українців вважають, що вибори потрібно проводити до припинення вогню (у вересні - 11%).

У разі припинення вогню і отримання гарантій безпеки 25% опитаних підтримують проведення виборів (у вересні було 22%).

Президенту України Володимиру Зеленському, згідно опитування, довіряють 61% українців, не довіряють - 32%. Баланс довіри-недовіри становить +29%. На початку жовтня показники довіри були майже ідентичні.

В КМІС зазначають, що показники довіри до президента є динамічні. Серед респондентів, яких ми опитали в листопаді (26-30 листопада), 49% довіряли Зеленському, а серед респондентів, опитаних у грудні (1-13 грудня) - 63% (а в тиждень 8-13 грудня - 65%).

Як проводилось опитування

КМІС провів опитування методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія). Було опитано 547 респондентів.

Можливість виборів в Україні

Як повідомляв УНІАН, 10 грудня президент США Дональд Трамп знову заговорив про необхідність проведення виборів в Україні. За його словами, нібито 82% українців вимагають укласти мирнок угоду з РФ. При цьому невідомо, звідки він узяв таку статистику.

Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради України, відповідаючи на запитання щодо теоретично можливих виборів під час воєнного стану зазначив, що наразі немає жодних законодавчих ініціатив щодо зміни норм про вибори під час воєнного стану.

За його словами, для початку такого процесу потрібно представникам всіх гілок влади разом сісти, поговорити і зрозуміти, куди ми можемо далі рухатися разом, розробляючи в парламенті це законодавство.

Водночас парламентар нагадав, що вибори Україні не проводяться через війну, але "якщо є необхідність дати від нас законодавчу рамку, - ми її дамо". При цьому наголосив, що без безпекової рамки зробити це буде складно.

Зокрема, він назвав проблемні питання щодо виборців, які перебувають за кордоном і не захочуть повертатися до країни під обстрілами; участі у виборах військовослужбовців, які перебувають на фронті; критеріїв безпеки проведення виборів, наприклад, в прифронтових містах.

