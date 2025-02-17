Україна хоче гарантій безпеки не на папері, а на землі, на воді, в небі.

Президент України Володимир Зеленський повідомляє, що вдалося сильно просунутись у питанні розміщення іноземного контингенту на території України на той випадок, якщо будуть припинені бойові дії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами у режимі відеовключення з Абу-Дабі.

Зокрема, у президента запитали, чи є якісь деталі після заяв Великої Британії і Швеції про готовність відправити до України війська.

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"Я вважаю, що ми дуже сильно просунулись у питанні контингенту. Я вважаю, що є країни, які скептики, і вони можуть залишатись... Але я бачу, що питання контингенту, у питанні європейської армії у цілому, може мати такий перший крок - те, що я сказав про Збройні сили Європи... Перший крок - це коли є українська армія і є Збройні сили Європи на території України. Я вважаю, що це перша платформа для майбутнього створення такої сили - Збройних сил Європи, такої армії, яка в небі, на воді, на суші, з дронами на штучному інтелекті тощо - буде спроможна наносити відповідь у разі наступу, неспровокованої Росії", - наголосив Зеленський.

Він вважає, що "сьогодні є живий майданчик, не паперові домовленості, не розмови, хто в чому заважає, який альянс якому - не розмови, що у цьому недалекоглядність".

"А конкретно, я кажу про конкретний приклад - ось є Україна, ось є росіяни - ми можемо створити платформу сильних країн, тільки тих хто хоче. Це дуже важливо. Не тих, кого ми примушуємо, а тих, хто хоче", - наголосив Зеленський.

Він сказав, що Україна хоче гарантій безпеки не на папері, а на землі, на воді, в небі. Йдеться про ППО, літаки, кораблі.

Як розповів Зеленський, він сказав європейським партнерам, що військовий континген не обов'язково має складатися з військових з усіх країн.

"Наприклад, ППО, Петріоти, які можуть дати сьогодні тільки Сполучені Штати Америки. Це не наступ. Але, це - захист, який не менш важливий. Для нас, це гарантії безпеки? - Так! Тобто, питання в системах. Чи готові нам дати ті 10-20 систем, які точно закриють небо", - заявив Зеленський.

У цьому зв'язку, він додав, що повинні говорити військові, скільки потрібно систем, щоби чітко закрити на 100% українську територію.

"Так само, як ми говоримо про море і про безпеку, важливо почути голос Сполучених Штатів. Я європейців почув. Кілька країн вже готові", - наголосив Зеленський.

Інші заяви Володимира Зеленського

Раніше УНІАН повідомляв, що Зеленський озвучив нові втрати України у війні. За його словами, наразі відомо про десятки тисяч зниклих безвісти солдатів, які можуть бути мертвими або перебувати у російському полоні.

Крім того, Зеленський пояснив, якою має бути угода зі США про надра. "У принципі, я думаю, що нічого нового у цій угоді, у цьому напрямку чи бажанні таку угоду мати - нічого нового для світу немає. І відповідні домовленості були у той чи інший час. Можна почитати історію, подивитися на план Маршалла і Другу світову війну, тощо", - сказав Зеленський.

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