Мер Запоріжжя Володимир Буряк звернувся до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з приводу депутатів, які понад місяць не приходять на засідання сесій міськради.
Про це він повідомив у Facebook.
"Сьогодні звернувся до голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова з приводу ігнорування депутатами сесій міськради. Понад місяць представники "Слуги народу", "ОПЗЖ", "Європейської солідарності", "Нової політики" і "Партії Шарія" не приходять на засідання, а отже, не виконують норми Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", який зобов’язує їх брати участь у пленарних засіданнях для розгляду соціально важливих питань", - заявив він.
Буряк наголосив, що відмова від виконання своїх обов’язків є підставою для дострокового припинення повноважень депутатів.
Читайте такожУ Верховній Раді побилися народні депутати (відео)
"Запоріжжя чекає відповідної реакції від Верховної Ради, адже наразі місто перебуває у заручниках тих, хто ніяк не награється в політику", - зазначив міський голова.
Вас також можуть зацікавити новини