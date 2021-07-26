Він наголосив, що відмова від виконання своїх обов’язків є підставою для дострокового припинення повноважень депутатів.

Мер Запоріжжя Володимир Буряк звернувся до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з приводу депутатів, які понад місяць не приходять на засідання сесій міськради.

Про це він повідомив у Facebook.

"Сьогодні звернувся до голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова з приводу ігнорування депутатами сесій міськради. Понад місяць представники "Слуги народу", "ОПЗЖ", "Європейської солідарності", "Нової політики" і "Партії Шарія" не приходять на засідання, а отже, не виконують норми Закону України "Про статус депутатів місцевих рад", який зобов’язує їх брати участь у пленарних засіданнях для розгляду соціально важливих питань", - заявив він.

Буряк наголосив, що відмова від виконання своїх обов’язків є підставою для дострокового припинення повноважень депутатів.

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"Запоріжжя чекає відповідної реакції від Верховної Ради, адже наразі місто перебуває у заручниках тих, хто ніяк не награється в політику", - зазначив міський голова.

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Автор: Світлана Макринська