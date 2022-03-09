Всі квітневі номери журналів, які вже здані, випущені не будуть.

Міжнародний Видавничий дім Conde Nast, що випускає Vogue, GQ, Glamour і Tatler, оголосив про повну призупинення видавничої діяльності в Росії.

Всі видання тимчасово зупиняють свою роботу у пресі та в інтернет-версіях, повідомляє Комерсант.

Гендиректор російського підрозділу Conde Nast Аніта Гіговська повідомила, що можливість випускати видання силами редакцій під іншою назвою не обговорюється. Всі квітневі номери журналів, які вже здані, випущені не будуть. Компанія поверне гроші рекламодавцям, які сплатили розміщення в цих номерах.

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