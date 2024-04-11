Передбачено позбавлення ухилянтів через суд водійських прав за поданням керівника територіального центру комплектування, зазначив народний обранець.

Ухваленим сьогодні Верховною Радою України законом про мобілізацію передбачено позбавлення ухилянтів через суд водійських прав за поданням керівника ТЦК, але не у випадку, якщо транспортний засіб є основним джерелом доходів.

Про це повідомив народний депутат України Павло Фролов (фракція "Слуга народу") в Telegram. Також можлива мобілізація транспортних засобів громадян, якщо у власності особи перебуває більше одного засобу.

Він зазначає, що відповідно до закону, за ухиляння від мобілізації під час воєнного стану штрафи для громадян складатимуть від 17000 до 22500 грн. Також ним передбачено, що оформлення документів за кордоном відбувається тільки за умови одночасного оновлення персональних даних для військового обліку.

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Крім того, видача паспортів громадянина України та закордонного паспорта здійснюється за умови наявності військово-облікових документів.

Серед основних положень закону про мобілізацію :

зменшення призовного віку з 27 до 25 років;

створення електронний кабінет призовника, де військовозобов'язані можуть добровільно оновити свої дані;

військовозобов'язані чоловіки 18-60 років повинні протягом 60 днів оновити свої дані у ТЦК та мати при собі військово-облікові документи для пред'явлення на вимогу поліції або працівників ТЦК;

скасовується відстрочка від служби для аспірантів, які вчаться на контракті, і для тих громадян, що здобувають наступну освіту, яка не є вищою за попередню.

Фролов повідомив, що законом передбачено, що обмежено придатні зобов'язані пройти повторну ВЛК протягом 12 місяців, а також особи, які отримали інвалідність 2-3 групи після 24 лютого 2022 року.

Також законом передбачено запровадження базової військової підготовки, яку можна пройти під час навчання у ВНЗ або тренувальних центрах ЗСУ. Підготовка розпочнеться з 1 вересня 2025 року. Строкова служба скасовується, звільнені строковики (до 25 років) переходять у мобілізаційний резерв.

Прийняття на державну службу можливе тільки у разі проходження базової або військової підготовки (крім непридатних до неї). В поліцію теж відбір після проходження базової військової підготовки або служби. Закон набере чинності через місяць після підписання президентом Володимиром Зеленськими.

У центрі уваги мобілізація в Україні - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 квітня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект про мобілізацію.

За ухвалення закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" (реєстраційний номер 10449) проголосували 283 народних депутати (при необхідних мінімум 226).

За нього голоси віддали 192 нардепи із фракції "Слуги народу", 16 - з "Голосу", 18 - із групи "Платформа за життя та мир", 16 - з "Відновлення", 12 - з групи "За майбутнє", 15 - з "Довіри" та 12 позафракційних парламентарів.

Депутати також проголосували за вилучення із законопроекту норми про демобілізацію, яка була в першому читанні. За вилучення цієї норми із проекту закону проголосували 227 нардепів.

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