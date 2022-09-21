Він також наголосив, що посилення Росією агресії проти України має остаточно переконати весь світ, що зло треба нищити.

Оголосивши мобілізацію, Путін запустив у своїй країні процеси, які його остаточно поховають. Про це заявив Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

"Оголошена Путіним мобілізація та ядерні погрози не допоможуть агресору в його прагненні підкорити і знищити Україну та українців. Тиран остаточно запустив у своїй країні процеси, які його погребуть", - заявив Кличко.

Він також наголосив, що посилення Росією агресії проти України має остаточно переконати весь світ, що зло треба нищити.

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"Цивілізований світ повинен нарешті зрозуміти, що зло треба знищувати докорінно, а не говорити про якісь примарні "мирні переговори", - наголосив Кличко.