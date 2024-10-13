Під час здійснення бронювання є зловживання, зазначив парламентар.

Президент Володимир Зеленський міг отримати загальну чисельність тих, хто заброньований станом на зараз, а "це не репрезентативна цифра, яка б показувала геометрію зростання чи прогрес зростання кількості заброньованих".

Такою інформацією поділився член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федір Веніславський під час інтерв'ю Radio NV. Парламентар не змін спростувати чи підтвердити інформацію про те, що українського лідера нібито обурила кількість заброньованих в Україні.

"У мене такої інформації немає, я не спілкувався з президентом, тому я не можу підтвердити чи спростувати (відомості ЗМІ, - Ред.). Але я хочу сказати, що ми це питання (бронювання, - Ред.) в закритих режимах на Комітеті національної безпеки, оборони та розвідки також розглядали", - поділився нардеп.

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За його словами, під час засідання Кабміну розглядали проблеми у процесі бронювання військовозобов'язаних для підприємств критичної інфраструктури:

"Ми бачимо, що є зловживання в процесі здійснення бронювання підприємствами…".

Веніславський також сказав, що не зовсім коректно проводити лінійну залежність між збільшення кількості заброньованих з тими механізмами, які запровадила влада.

"Тому що, коли ми змінювали законодавство про мобілізацію, передбачали механізми бронювання, ми значну кількість тих громадян України, які за законом про військовий обов’язок, військову службу, мали право на відстрочку від призову, перевели в статус заброньованих", - заявив політик.

Нардеп додав, що, у тому числі раніше мали право на відстрочку поліцейські, а зараз вони всі отримують "бронь". "Я думаю, що президенту дали загальну чисельність тих, хто заброньований станом на сьогодні", - поділився Веніславський.

Важливі новини України про мобілізацію - що повідомлялося

Раніше ЗМІ писали, що Володимира Зеленського нібито обурило те, що на підприємствах критичної інфраструктури заброньовано аж 1,5 мільйона військовозобов'язаних.

За відомостями журналістів, бронювання можуть до 15 листопада призупинити. Повідомлялося, що Міноборони вирішило перевірити заброньованих, і Кабмін таку ідею начебто підтримав.

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