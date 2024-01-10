Сьогодні планується засідання профільного комітету парламенту з цього питання.

В урядовому законопроекті про мобілізацію є ряд дискусійних норм, які у фінальній редакції мають бути збалансовані.

"В комітеті ще не прийнято рішення в якому вигляді і яка доля буде законопроекту про мобілізацю. Але сподіваюся, що це буде вирішено сьогодні", - розповів заступник голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв в ефірі телемарафону.

При цьому додав, що сьогодні зранку була нарада, де обговорювалися норми урядового законопроекту, які мають бути змінені.

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"Точно там не має бути нічого антиконституційного. Я сподіваюся, що ми дійдемо консенсусу сьогодні і тоді вже може бути направлено цей законопроект в сесійну залу з якоюсь рекомендацією - щоб ухвалити в першому читанні з рекомендаціями комітету або про повернення законопроекту до уряду. Але все це в будь-якому випадку вирішуватиме зал шляхом ухвалення рішення", - зазначив він.

Чернєв зазначив, що немає якихось великих суперечок, бо Міністерство оборони обгрунтовує кожну норму законопроекту, але налаштоване конструктивно, тому фінальна версія з депутатськими пропозиціями буде збалансована максимально.

"Ми почистили цей законопроект. Наприклад, повістка через електронну пошту не має надсилатися. Це не можливо проконтролювати, не можливо з’ясувати чи отримала її людина. Ми всі отримуємо кожнього дня десятки або сотні листів, які потраплять в спам", - сказав депутат.

За його словами, депутати наполягають на тому, щоб інваліди 1, 2 та 3 групи не підлягали взагалі мобілізації.

Чернєв зазначив, що термін для демобілізації в 36 місяців, який передбачено в урядовому законопроекті, запропонований Міністерством оборони та Генеральним штабом, тому що вони знають свої спроможності щодо терміну заміни людей на лінії фронту.

"Але це не значить, що ми не будемо розглядати якісь альтернативні підходи. Можливо будуть різні підходи для тих, хто зараз воює в тилу і тих, хто воює на передньою краї в зоні бойових дій", - сказзав він.

Чернєв додав, що норми про зміну віку для мобілізації з 27 до 25 років, про можливість мобілізації студентів на сьогодні є дискусійними.

"Ми пропонуємо уточнити можливості щодо відстрочки для людей, які отримують наступний рівень освіти, як це зараз і відбувається, і для інтернів в тому числі", - зазначив він.

Чернєв сподівається, що законопроект про мобілізацію найближчими днями потрапить в сесійну залу Верховної Ради України. При цьому додав, що важко спрогнозувати чи він буде підтриманий депутатами.

Водночас народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія з трибуни парламенту оголосив, що "завтра буде перше читання по законопроекту по мобілізації".

"Як і писав - перше читання з пропозиціями Комітету", - зазначив він.

Проект закону про мобілізацію - останні новини

25 грудня 2023 року уряд подав на розгляд Верховної Ради України законопроект про мобілізацію. Документ пропонується визначення терміну для звільнення військовослужбовців – 36 місяців.

Також він включає низку обмежень щодо ухилянтів. Зокрема законопроект пропонує запровадити обмеження щодо громадян, які досі добровільно не з'явилися в ТЦК для уточнення своїх облікових даних. Серед іншого законопроект пропонує обмежити право таких осіб продавати і купувати нерухомість, а також право на "використання і розпорядження коштами та іншими цінностями".

Законопроектом передбачається можливість мобілізації осіб з 3-ю групою інвалідності .

Крім урядового до парламенту внесено чотири альтернативних законопроекти щодо мобілізації.

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