У ВР крім урядового зареєстровано депутатами ще 4 альтернативних законопроекти.

Сьогодні проходить засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, де розглядатиметься урядовий законопроект про мобілізацію.

Також в парламенті зареєстровано ще чотири альтернативні законопроекти, які внесені народними депутатами України. Як повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у Telegram, сьогодні строк подачі альтернативних законопроектів закінчився.

"Зараз триває закрите обговорення у спікера (йдеться про голову Верховної Ради України Руслана Стефанчука – УНІАН) з фракціями по закону. На 10:00 вже призначений Комітет з питань оборони де і буде прийнято рішення по законопроєкту. При тому, досі невідомо яке воно буде", - написав депутат.

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Інший нардеп Олексій Гончаренко розмістив фото засідання комітету, зазначивши, що воно розпочалося і передбачено розгляд, зокрема, урядового законопроекту про мобілізацію.

Законопроект про мобілізацію - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 25 грудня 2023 року в парламенті зареєстровано законопроект Кабінету міністрів України про мобілізацію, яким , зокрема, передбачено, визначення терміну для звільнення військовослужбовців – 36 місяців. Крім того, пропонується застосовувати низку обмежень щодо ухилянтів від призову.

Ряд парламентських комітетів вчора висловились критично, щодо ряду норм, які закладені в урядовому законопроекті, зокрема, Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів рекомендував профільному комітету доопрацювати його з урахуванням альтернативних законопроектів та пропонував розробити окремий законопроект про звільнення строковиків

Голова Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна зазначила, що в урядовому законопроекті про мобілізацію виявлено низку проблемних норм, які можуть призвести до корупційних ризиків.

Радіна назвала норми в законопроекті, які необхідно вдосконалити для уникнення корупційних ризиків. Йдеться про необхідність відмовитися від покладання на органи місцевого самоврядування обов’язку "забезпечити прибуття" військовозобов'язаних у військкомат, бо це може породжувати свавілля.

Голова комітету наголошує, що необхідно чітко визначити, у які строки та за яких умов ТЦК може ініціювати внесення військовозобов’язаних у реєстр боржників із подальшими обмеженнями на розпорядження майном тощо.

Радіна також зазначає, що треба прибрати право районних (міських) комісій з питань направлення для проходження військової служби, а також комісій вищого рівня на власний розсуд надавати громадянам відстрочки від направлення на базову військову службу (не плутати із мобілізацією).

В парламенті зареєстровапно 4 альтернативних законопроекти. Альтернативні до урядового законопроекти внесли народні депутати України Олексій Гончаренко та Георгій Мазурашу. Також зареєстровано законопроект Дмитра Разумкова, яким пропонується зберегти граничний вік призову на строкову службу на рівні 27 років.

Крім того, пропонується демобілізація (за власним бажанням) військовослужбовців, які під час дії воєнного стану вислужили не менше 24 місяці, з яких 8 місяців у зоні бойових дій.

Крайній альтернативний законопроект, який зареєстрували народні депутати України Андрій Кіт та Микола Люшняк 8 січня, передбачає запровадження обов’язкової допризовної підготовки на основі базової і повної загальної середньої освіти; -коригування підстав для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації (не підлягатимуть призову працівники підприємств, установ, організацій усіх форм власності, працівники суб’єктів господарювання будь-якої організаційно-правової форми та фізичних осіб, зареєстрованих в установленому законом порядку як фізичні особи-підприємці, за яких роботодавці сплачують щомісячну плату за відстрочку від призову у розмірі однієї мінімальної заробітної плати).

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