Володимир Зеленський запевнив, що не дозволить Китаю або будь-якій іншій країні купувати контрольний пакет акцій "Мотор Січі".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не вважає Китай головною геополітичною загрозою.

Про це він сказав в інтерв'ю Axios, яке транслювалося на платформах HBO.

Відповідаючи на питання про те, що в США вважають Китай геополітичною загрозою №1, Зеленський сказав: "Я не можу з цим погодитися, оскільки в Україні ми цього не відчуваємо".

Читайте такожForbes: Україна готується відмовити Китаю в продаж "Мотор Січ" з допомогою США

"Насправді це якась холодна війна між Китаєм і США. Ми знаємо, що бізнес Сполучених Штатів представлений в Україні, але водночас, це правда, що китайський бізнес також представлений. Я вважаю, що незалежно від нації, національності, якщо люди, якщо бізнес, якщо якась країна ставиться до вас з повагою, поважаючи ваших людей і кордони, вони можуть бути присутніми у вашій країні", - сказав Зеленський.

Разом із тим він запевнив, що не дозволить Китаю або будь-якій іншій країні купувати контрольний пакет акцій "Мотор Січ".

"Ніколи. Не при мені. Я тут не на все життя, але при моєму президентстві точно ні", - заявив Зеленський.

Придбання "Мотор Січі" китайськими інвесторами

31 січня в Запоріжжі мали відбутися позачергові загальні збори ПАТ "Мотор Січ". Однак, там пройшли слідчо-оперативні дії СБУ. У прес-центрі СБУ заявили, що документують "факти підготовки до знищення виробничих потужностей акціонерного товариства".

29 січня Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, зокрема проти китайської компанії Skyrizon, яка купила акції українського виробника авіадвигунів - компанії "Мотор Січ".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що санкції проти китайської компанії Skyrizon не мають ніякого відношення до інвестиційного клімату в Україні.

Китайський акціонер "Мотор Січ" Skyrizon назвав санкції України "варварським пограбуванням" і заявив про намір використовувати всі можливі юридичні засоби, включаючи міжнародний арбітраж, для рішучого захисту своїх законних прав та інтересів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олександр Топчій