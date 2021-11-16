Експерт зауважив , що "живі гроші" людям не видаватимуть.

Політолог Олексій Голобуцький вважає, що ідея президента України Володимира Зеленського про виплату 1 тис. грн вакцинованим від коронавірусу може бути підготовкою до процедури голосування через "Дію".

Про це він повідомив у коментарі УНІАН.

"Ця ідея викликана повним провалом кампанії вакцинації, адже у нас найменший процент вакцинованих з усієї Європи", - сказав Голобуцький.

Водночас політолог підозрює, що ця ідея, яка почалась "на хайпі", "хайпом" і закінчиться: "У нашої влади є така особливість, що вони можуть хайпонути дуже непогано, а потім почнуть розбір і побачать, що не все так гладенько. По-друге, є обмеження по бюджету на три мільйони людей. При тому, що нам потрібно охопити вакцинацією 75% людей, тобто три мільйони - це малувато. А далі йдуть деталі. Зокрема, прив’язка до смартфона, а смартфона – до "Дії".

Окрім того, зауважив експерт, "живі гроші" ж людям не видаватимуть.

"Це буде оплата відвідання театру, кіно. Тобто, велика частина людей розчарується в цій програмі. І це знову ставить під сумнів адекватність дій влади: ви спочатку обдумайте, проаналізуйте всі варіанти, всі можливості, а потім заявляйте. А виходить навпаки: спочатку заявили, а потім будуть пояснення, кого це стосуватиметься і хто що отримає", - сказав він.

Також Голобуцький не виключає, що насправді вся ця затія є підготовкою до спроб запровадити голосування на виборах через Інтернет.

"Вони хочуть поширити "Дію", щоб до наступних виборів у більшості людей була ця програма, і щоб через неї проводити електронне голосування. Хоча я не уявляю, як це можливо, адже ми, м’яко кажучи, не Естонія. І то Естонія - це єдиний приклад у Європі серед нормальних держав, де голосують через Інтернет. Якщо вони все це роблять з прицілом на вибори, то це очевидно провальна ідея: в нас не довіряють результатам виборів попри присутність тисяч спостерігачів, не кажучи вже про електронне голосування, до якого буде ще більша недовіра", - підкреслив політолог.

"Тисяча Зеленського": що відомо

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада президент Володимир Зеленський заявив, що українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" по 1 тис. грн в межах нової програми підтримки креативного, спортивного й транспортного секторів економіки. Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів у спортзали, відвідання кінотеатрів, театрів тощо або купити квитки для мандрівок всередині країни.

За словами президента, програма підтримки стартує 19 грудня, до кінця року на неї буде виділено близько 3 млрд грн і стільки ж – на початку 2022 року.

Також Зеленський запевнив, що для вакцинованих громадян, які не зареєстровані в застосунку "Дія", держава забезпечить альтернативну можливість отримати 1 тис. грн.

Сьогодні, 16 листопада, прес-секретар президента Сергій Никифоров зазначив, що технічна сторона цього процесу ще розробляється. За його словами, це не будуть "живі" гроші, а якийсь сертифікат або депозит, або ваучер, або щось подібне.

Автор: Дмитро Хилюк